Dolgopolov si ritira, cambia l'avversario di Rafael Nadal al Roland Garros

Ben sei lucky loser, solo per ora, nel tabellone principale del Roland Garros. Da quando quest'anno è stata introdotta la novità sul regolamento dei ritiri negli Slam, che prevede il 50% del montepremi per chi si ritira a tabellone compilato prima dell'esordio (sempre che dimostri di essere stato nel sito del torneo per cercare di recuperare fino all'ultimo) e l'altro 50% per il lucky loser, i ritiri a match iniziato nei primi turni sono diminuiti, e non è un caso.

Sabato pomeriggio ha annunciato il suo forfait al Roland Garros Alexandr Dolgopolov, martoriato dai problemi fisici quest'anno. Al suo posto Simone Bolelli, che sarà quindi l'avversario al primo turno lunedì per il 10 volte campione Rafael Nadal.

A Dolgopolov vanno dunque €20.000, e altri €20.000 a Bolelli, sempre che l'italiano non vada avanti nel torneo. Nel femminile pesante forfait per Timea Bacsinzky, semifinalista in carica. La giocatrice svizzera, attualmente numero 63 del mondo, uscirà dalle prime 300 dopo il torneo.

Per lei problemi al polpaccio. Deciderà solo martedì, giorno del suo esordio, Juan Martin del Potro, ancora non al meglio dopo la lesione di primo grado all'inguine. Parlando coi media argentini sabato, l'argentino ha ammesso di sapere "che la stagione sul rosso sarebbe stata la parte dell'anno con più difficoltà.

Ho dubbi nel dire che sarò in buone condizioni per il Roland Garros, dove si gioca su una distanza di cinque set e ciò complica le cose", ha spiegato. .