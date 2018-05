Rafael Nadal alla Gazzetta: "Spero presto di sfidare Federer"

L'ultima volta che Rafael Nadal ha battuto Roger Federer è stato 4 anni e mezzo fa, agli Australian Open 2014. Da lì cinque vittorie di fila dello svizzero, di cui quattro lo scorso anno sempre nell'atto conclusivo di un torneo.

In questa stagione l'unico torneo in cui sono coincisi è stato proprio Melbourne, poi prima Nadal poi Federer si sono presi una pausa dal circuito per motivi diversi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nadal si è mostrato entusiasta in vista di una nuova possibile sfida contro il suo grande rivale prossimamente: "Significherebbe trovarsi di fronte in una finale, perché in questo momento siamo i primi del mondo: quindi speriamo che accada presto”. Si parla sempre di Federer e del record dei 20 Slam.

Nadal è distante di quattro unità e potrebbe portarsi a -3 vincendo a Parigi. Alla domanda se vorrebbe battere questo primato, lo spagnolo ha risposto: "Mi piacerebbe. Ma non è un’ossessione o un obbiettivo.

Credo di aver fatto una carriera di gran lunga migliore di quello che avrei sognato, sono felice di ciò che ho raccolto finora. Non si può essere sempre frustrati perché un altro ha qualcosa in più di te.

Poi, certo, sono competitivo e amo competere, voglio giocare tutte le settimane e vincere”. Lui e Federer amici? “La parola amico per me è importante - ha precisato -. Non possiamo chiamare chiunque “amico”, i miei amici sono le persone che conosco da tanti anni e che sono presenti nella vita di ogni giorno.

Con Federer ho un rapporto molto buono: direi che siamo ottimi compagni”. .