Rafael Nadal: "Con o senza Federer, ogni vittoria è uguale per me"

Giornata di conferenza stampa pre-Roland Garros per Rafael Nadal, che approccia lo Slam parigino contento e soddisfatto di quella che finora è stata la sua campagna sul rosso, dove l'unico neo è stata la sconfitta contro Dominic Thiem a Madrid, "il torneo più diverso e difficile della stagione su terra rossa, perchè la palla vola tanto e in altura è tutta un'altra storia - ha detto Nadal -.

E' stato un match non giocato bene, e per me era importante rimanere concentrato mentalmente ed essere pronto per Roma, dove ho giocato un buon torneo, vinto delle partite importanti e attraversato situazioni diverse rispetto all'intera stagione sul rosso perchè non avevo perso un set durante la Coppa Davis, Monte Carlo, Barcellona e nei primi due match di Madrid.

Sono situazioni di pressione che ti aiutano ad essere in fiducia e che ti danno l'abitudine a giocare match difficili". La tua vittoria lo scorso anno e forse quest'anno sarebbero più belle per te se Roger fosse qui? "Non cambierebbe nulla.

Quando vinco e gli altri non giocano per alcuni motivi, il significato non cambia. Per me ogni vittoria significa la stessa cosa". "Non vado a un torneo pensando di essere l'uomo da battere. Mi motiva fare ciò che devo fare per essere competitivo ed essere nelle condizioni per vincere il match successivo.

Ci vogliono tante cose per avere successo e longevità: una buona mentalità, passione e desiderio di migliorare. Ho sempre lavorato con mio zio con tanta intensità fin da una giovane età, e quando cresci così è più facile mantenerla nel tempo".

Il giocatore ideale secondo lui: "Il servizio di Karlovic, il dritto di Roger, il rovescio e la risposta di Novak e la velocità in campo di Gael Monfils. Per la forza mentale, scelgo Roger, me e Novak". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Nadal ha parlato ancora di Federer dicendosi desideroso di affrontarlo per la prima volta quest'anno, dopo averci perso quattro volte su quattro nel 2017: "Beh, certo.

Significherebbe trovarsi di fronte in una finale, perché in questo momento siamo i primi del mondo: quindi speriamo che accada presto”. Alla domanda se per lui Federer possa essere considerato un amico, ha risposto: "La parola amico per me è importante.

Non possiamo chiamare chiunque “amico”, i miei amici sono le persone che conosco da tanti anni e che sono presenti nella vita di ogni giorno. Con Federer ho un rapporto molto buono: direi che siamo ottimi compagni”. .