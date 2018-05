Il dominio di Nadal su terra sarà irripetibile - Greg Rusedski

Greg Rusedski crede che il dominio di Rafael Nadal sulla terra rossa sia qualcosa di irripetibile. Quest'anno lo spagnolo può fare il pokerissimo, vincere i cinque tornei principali sul rosso: Monte Carlo Barcellona, Madrid, Roma e Roland Garros per la prima volta in carriera.

Su Twitter Rusedski, ex numero 4 del mondo ed ex semifinalista di Wimbledon, ha scritto: "Rafa sarà imbattuto nel corso di questa stagione sul rosso o avrà una battuta d'arresto a Madrid o Roma? Difficile da vedere visto che nessuno avanza. È nettamente favorito per vincere l'undicesimo Roland Garros. Non vedremo mai più questo dominio sul rosso finché vivremo".