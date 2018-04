Toni Nadal: "Vorrei Rafa colpisse come Federer. Io con Djokovic solo se.."

Toni Nadal non è solito a dichiarazioni piuttosto interessanti e inaspettate. In una recente intervista a La Vanguardia, l'ex allenatore e zio del numero uno del mondo Rafael Nadal ha parlato degli stili di gioco diversi dello spagnolo e dello storico rivale Roger Federer. Toni predilige lo svizzero: "Mi sono sempre piaciuti i colpi giocati in modo normale, lo stile classico. Rafael colpiva in questo modo già da bambino. Era necessario per battere i suoi avversari che erano più alti e grandi di età. A 12 anni, lui giocava già contro i 15enni. Questo gioco lo ha sempre aiutato a vincere titoli. Ma non l'ho mai difeso. Potessi scegliere, preferirei che Rafael colpisse come Federer".

Cosa succederebbe se Novak Djokovic gli chiedesse di allenarlo? "Non accadrà. Ma è difficile dire no a Djokovic. È un numero uno. Se non avesse giocato al top con mio nipote, mi sarebbe piaciuto seguirlo in un torneo".

Allenare un giovane? Complicato rispetto ai decenni passati. "Il mondo è cambiato. È difficile lavorare correttamente coi giovani. Prima vivevamo in una società che rispettava le persone adulte. Ora non ho l'età per stare dietro a un ragazzino che si comporta male. In ogni caso, allenare Djokovic sarebbe come allenare il Barça o il Madrid".

Infine sulla recente vittoria di Rafa: "Mi sorprende che abbia vinto così volte a Monte Carlo. Ricordo giocatori come (Bjorn) Borg, che dominava su terra come Rafa e ha vinto tre Monte Carlo e sei Roland Garros. Per questo mi sorprende, e anche Rafa è sorpreso". Chi potrebbe battere suo nipote su questa superficie? "C'è sempre qualcuno che può farlo, ma a Monte Carlo ha giocato a un livello molto alto senza dare possibilità a giocatori come Thiem o Dimitrov".