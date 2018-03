Rafael Nadal: "Mesi duri, tanta pazienza. Ora non vedo l'ora di iniziare"

Si allena sotto il sole di Manacor e davanti agli occhi di tante persone in tribuna, Rafael Nadal. Picchia forte la palla lo spagnolo, motivato come non mai a competere di nuovo dopo aver giocato appena un torneo quest'anno, gli Australian Open. Il prossimo numero uno del mondo potrebbe tornare a giocare nella sfida contro la Germania di Alexander Zverev in Coppa Davis tra una settimana.

Una scelta quella di rispondere presente alla convocazione di capitan Sergi Bruguera fatta per amore verso la sua Nazione, e non necessariamente in prospettiva del Master 1000 di Monte Carlo che inizia il 15 aprile. "La Davis è una competizione importante, non una preparazione per un'altra cosa - ha precisato Nadal in una breve intervista alla TV locale IB3 -. Vedremo come andrà giorno dopo giorno, se sto bene sul piano fisico e tennistico cercherò di aiutare la squadra a vincere la sfida".

Il 31enne iberico, ormai guarito dalla nuova lesione al muscolo Psoas ha confermato che "l'intenzione è quello di tornare, ovviamente con cautela. E' vero, non ho completato nessuno dei tornei che avevo in programma - ha ammesso parlando degli otto forfait diversi dati da ottobre a questa parte - ma sono motivato a ricominciare. Sono stati mesi complicati, sono successe cose che non pensavamo mai potessero accadere, e dopo Acapulco ho dovuto portare pazienza, riposare senza praticamente far nulla. Ora sento che sto lavorando a un buon livello e provo ad alzare l'asticella ogni giorno".

Qualche video di Nadal in allenamento per i più nostalgici e non solo: