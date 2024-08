Novak Djokovic colleziona record alle Olimpiadi di Parigi 2024

Un record dopo l’altro. Anche alle Olimpiadi. C’è sempre meno spazio nel palmares di Novak Djokovic, ormai strabordante di titoli e record. O almeno, un posto riservato all’unico trofeo mancante c’è: l’oro olimpico.

Il tennista serbo, reduce dalla finale di Wimbledon persa contro Carlos Alcaraz, è arrivato a Parigi con l’obiettivo dichiarato di conquistare quella medaglia tanto rincorsa ma mai afferrata nei precedenti tentativi.

Un sogno che prescinde dai numeri e dal mero desiderio personale, ma che deriva da quel risaputo patriottismo del 24 volte campione slam, che vuole regalare alla Serbia un risultato storico. Intanto però, il 37enne di Belgrado la storia continua a farla sul campo.

Con la vittoria in due set su Dominik Koepfer, Djokovic ha guadagnato altri due primati che lo proiettano, una volta in più, nell’olimpo di questo sport.

Con il successo sul tennista tedesco agli ottavi di finale del torneo olimpico, arrivato col punteggio di 7-5 6-3, l’attuale numero due del mondo è diventato il primo uomo a raggiungere i quarti di finale per quattro volte in diversi Giochi Olimpici.

24-time Grand Slam champ Novak Djokovic's quest to a first Olympic title continues, beating Dominik Koepfer 7-5, 6-3 to reach the QFs in #Paris2024.



Djokovic is the FIRST EVER man to reach four different #Olympics QFs.



Faces Stef Tsitsipas tomorrow.

Another big test! pic.twitter.com/kiNStrEYI1 — José Morgado (@josemorgado) July 31, 2024