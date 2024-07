Djokovic: "Un onore rappresentare la Serbia. Caldo? Bisogna sapersi adattare"

Grazie alla vittoria in due set ottenuta ai danni di Dominik Koepfer, Novak Djokovic ha aggiunto altri due incredibili record alla sua personale collezione. Il campione serbo è diventato il giocatore più anziano a raggiungere i quarti di finale nel torneo di singolare ai Giochi Olimpici e il primo a realizzare l'obiettivo in quattro diverse Olimpiadi.

Il suo cammino subirà ora una netta impennata, perché l'avversario da battere per conquistare le semifinali è

Il greco, nonostante abbia sconfitto Djokovic solo due volte su tredici, è capace di esprimere il suo miglior tennis sulla terra battuta.

Le parole di Djokovic dopo aver conquistato i quarti di finale alle Olimpiadi

"Oggi c'era molta umidità, proprio come ieri.

Si suda tanto in questi giorni. Speravo piovesse per poter giocare con il tetto chiuso, ma ti devi adattare alle condizioni di gioco e tirare fuori il meglio. Anche il tuo rivale gioca nelle stesse condizioni, quindi devi cercare di fare meglio di lui" , ha detto Djokovic al termine dell'incontro con Koepfer ai microfoni di Eurosport.

Il belgradese si è poi soffermato sulla fantastica atmosfera che si respira in un evento unico come l'Olimpiade. "È sempre un grande onore rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici. Parliamo di un evento incredibile per lo sport.

Ogni anno giochiamo il Roland Garros in questo stadio, ma ora è tutto diverso: lo stadio, gli spalti, l'atmosfera, i colori... Le persone arrivano da tutto il mondo per sostenere gli atleti del proprio Paese. È una cosa bellissima da vivere" .