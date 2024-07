Atp Montreal - Novak Djokovic annuncia il forfait. Sinner numero 1 del seeding

Come da previsione, Novak Djokovic non volerà immediatamente in America dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione serbo ha comunicato ufficialmente il forfait dal Master 1000 di Montreal in Canada, al quale non pochi Big potrebbero alla fine decidere di rinunciare.

Il giocatore di Belgrado ha ribadito a più riprese la sua volontà di giocare esclusivamente i grandi eventi nell'arco di una stagione, specialmente gli Slam e qualche 1000 per prepararsi proprio a un torneo Major.

La vicinanza tra la manifestazione francese e la competizione canadese, praticamente senza la possibilità di recuperare energie, ha indotto Nole a posticipare di almeno una settimana la partenza per l'America per la tournée sul cemento.

Con ogni probabilità il numero 2 del mondo giocherà a Cincinnati, in cui difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, prima degli Us Open.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Champion en 2007, 2011, 2012 et 2016, Novak Djokovic déclare FORFAIT pour le Masters 1000 du Canada la semaine prochaine. ❌🇨🇦@TennisCanada pic.twitter.com/Ee8vQhq7tO — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 29, 2024

Le teste di serie a Montreal

Il '1000', di una sola settimana, a Montreal potrebbe essere privo di diversi Big, considerati i tempi ristretti e un calendario così ravvicinato che costringe i tennisti a prendere inevitabilmente la decisione di saltare qualche appuntamento.

Jannik Sinner, out da Parigi per una forte tonsillite, guiderà da numero uno il tabellone principale. L'altoatesino è il campione in carica a seguito del trionfo (a Toronto) nel 2023: il principale rivale sarà sicuramente Carlos Alcaraz, ma sarà effettivamente al via? L'evento canadese potrebbe essere un obiettivo concreto per coloro i quali abbiano deciso di saltare volontariamente le Olimpiadi, fra cui alcuni russi e statunitensi (Ben Shelton su tutti).

Ecco, al momento, le 16 teste di serie: