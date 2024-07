Novak Djokovic parla del rapporto personale con Rafael Nadal: "Non c'è fratellanza"

Novak Djokovic ha parlato dopo il successo al secondo turno per 6-1 6-4 su Rafael Nadal nel torneo Olimpico di Parigi anche del suo attuale rapporto personale con il tennista spagnolo. Djokovic ha analizzato la questione in un torneo nel quale il sorteggio ha opposto già al secondo turno i vincitori rispettivamente di 24 e 22 titoli del Grande Slam.

Come riporta il media Sportklub alla domanda se sente Rafa come una specie di fratello, Djokovic non ha avuto dubbi e ha risposto in maniera decisamente sincera: "No, non c'è fratellanza. Siamo più rivali e colleghi.

È difficile essere vicini. Ci sono molte informazioni riservate, a questo livello non puoi avvicinarti troppo al tuo rivale. Pratichiamo questo sport da molto tempo, spero che in futuro potremo migliorare i nostri rapporti.

Condividiamo una parte della nostra vita, la verità è che mi piacerebbe che il nostro rapporto migliorasse in futuro. Le nostre vite un giorno cambieranno e forse potremo condividere più cose" ha spiegato il tennista serbo che a Parigi insegue il primo oro olimpico della sua carriera in singolare.

Col successo a Parigi Novak Djokovic è andato a 31 successi in 60 partite contro Nadal

Djokovic ha ottenuto il 31esimo trionfo nei sessanta incontri totali tra lui e Rafael Nadal: "Stiamo andando avanti, ha analizzato il numero 2 del mondo, vedremo se ci saranno altre partite nei grandi tornei.

Abbiamo fatto duelli epici, le finali del Grande Slam più lunghe della storia, 60 partite totali. Non so come si sente né che progetti abbia. Forse non sarà l'ultima volta che ci vedremo in campo. Volevo essere aggressivo in questa partita, farlo muovere il più possibile ma gli auguro tutto il meglio per il suo futuro".