Novak Djokovic: "Mi sento sollevato. Non puoi offrire nessuna opportunità a Nadal"

Il 60esimo capitolo della storica rivalità tra due grandi leggende ha visto Novak Djokovic battere Rafael Nadal in due set nel magnifico spettacolo offerto dall'atmosfera magica dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. A più di due anni dall'ultimo scontro diretto, il serbo e lo spagnolo si sono ritrovati l'uno contro l'altro sullo stesso campo - il Court Philippe-Chatrier - ma questa volta il risultato è stato diverso.

Djokovic ha chiuso con il punteggio di 6-1, 6-4 portandosi sul 31-29 nelle sfide contro il suo storico rivale. Il belgradese ha controllato il match senza patemi fino al 6-1, 4-0, quando ha iniziato a commettere qualche errore di troppo.

Nadal ci ha provato e ha pareggiato i conti sul 4-4 contro ogni pronostico. Djokovic è riuscito ad alzare nuovamente il livello in tempo prima di rimettere definitivamente in corsa il maiorchino.

Djokovic: "Non puoi offrire nessuna opportunità a Nadal"

"Mi sento molto sollevato perché sembrava che tutto andasse per il verso giusto.

Ero avanti 6-1, 4-0 e forse mi sono sentito troppo a mio agio in quel momento. Non puoi offrire nessuna opportunità a Nadal perché riuscirà ad approfittarne, tornerà in gioco, soprattutto su questo campo, con il pubblico coinvolto.

È stato cruciale e duro quel game sul 4-4, l'ultimo con le palle usate. Volevo ottenere il break per poi andare a servire con le palle nuove. Ho servito bene negli ultimi due punti" , ha detto Djokovic ai microfoni di Eurosport.

"Nel secondo set è stato una partita molto combattuta. In generale, sono contento del livello che ho espresso. Match speciale? Nel 2006 non potevamo immaginare che quasi 20 anni dopo avremmo giocato sullo stesso campo alle Olimpiadi.

Penso che entrambi saremo in grado di apprezzare questa partita nella storia della nostra rivalità. Molti sportivi hanno prestato attenzione a questo incontro. È un peccato che Rafa non sia al suo miglior livello in questo momento" .