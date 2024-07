Il simpatico siparetto tra Andy Murray e Novak Djokovic: "Smettiamo di essere amanti"

Andy Murray si avvia a vivere gli ultimi attimi della sua carriera. Lo scozzese sfortunatamente non potrà gareggiare in singolare, a causa dei problemi fisici che lo hanno portato alla decisione di ritirarsi, ma proverà a conquistare una medaglia in doppio in coppia con il connazionale Daniel Evans.

Nelle scorse ore il tre volte campione Slam ha pubblicato sui suoi canali social un simpatico post, in compagnia del suo amico e rivale Novak Djokovic, con il quale ha condiviso tante battaglie, fin da quando erano ragazzini: “Rivali, compagni di doppio, amici e amanti...

Grazie per 25 anni di competizione Novak Djokovic e buona fortuna per il resto della tua carriera”, ha scritto.

La risposta di Nole

Non si è lasciata attendere la risposta del fuoriclasse serbo, che ha voluto tenere gli stessi toni scherzosi del 27enne di Glasgow: “Andy, ho amato gareggiare contro di te, giocare in doppio insieme, condividere bei ricordi come amici.

Ho intenzione di “rinunciare” a fare l'amante. Spero che tu capisca. Che carriera straordinaria. Leggendaria. Grazie A per aver ispirato tutti i giocatori e molte persone in tutto il mondo”. Se per Murray si tratta degli ultimi match su un campo da tennis, discorso diverso per il suo coetaneo che non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo.

Pur avendo avuto qualche cedimento in questo 2024, Nole ha ancora ben chiaro i suoi obiettivi, e tra questi ci sono proprio le Olimpiadi di Parigi. Dopo un primo turno soft contro Ebden, il belgradese si scontrerà contro un'altra leggenda, Rafael Nadal.