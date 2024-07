Novak Djokovic non poteva desiderare esordio migliore ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il campione serbo ha iniziato il suo cammino nel torneo Olimpico con una netta vittoria ai danni di Matthew Ebden, entrato in tabellone all'ultimo momento nonostante non disputasse una partita in singolare da quasi due anni.

"Mi dispiace per Ebden, sinceramente. A rete mi ha detto che era la sua prima partita in singolare dopo due anni e che si era ufficialmente ritirato dalla categoria. È stata dura per lui e non capisco bene le regole. Perché devono ripescare qualcuno dal doppio quando ci sono tanti top 100/150 in attesa di poter entrare nel main draw? Giocatori che hanno abbastanza tempo a disposizione per raggiungere Parigi" , ha detto lo stesso Djokovic al termine del match.

Le parole di Novak Djokovic sul possibile match contro Rafael Nadal

Tutti sanno chi potrebbe essere il prossimo avversario di Djokovic al secondo turno, perché il belgradese attende il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Marton Fucsovics.

"Sarebbe un super match. Ho fatto la mia parte, ora tocca a lui vincere la prima partita in singolare. Cercherò di preparare bene la partita e, ovviamente, potrebbe essere uno spettacolo. È una delle partite o degli eventi in generale che il pubblico aspetta di vedere in questa Olimpiade.

Sono pronto per quello che potrebbe essere il nostro 'Last Dance' in questo incredibile campo( si riferisce al Court Philippe-Chatrier, ndr) " . Nadal avrà l'opportunità di testare le sue condizioni - ha accusato un problema alla gamba - nell'incontro di doppio con Carlos Alcaraz.

Quello tra Djokovic e Nadal diventerebbe il 60esimo scontro diretto di una delle rivalità più iconiche del mondo dello sport.