Djokovic critico: "Ebden non giocava in singolare da due anni. Non capisco le regole"

Matthew Ebden aveva giocato il suo ultimo match in singolare nelle qualificazioni dell'evento ATP 250 di Winston-Salem nel 2022. Eppure, l'australiano si è ritrovato a disputare il torneo singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per un regolamento che non permette alle Federazioni di sostituire un tennista con il miglior classificato non qualificato presente nell'entry list dopo le 23:59 del 19 luglio.

Il sorteggio ha poi fatto la sua parte, perché Ebden ha affrontato Novak Djokovic. Il campione serbo gli ha lasciato un solo game nella parte finale del secondo set. Durante la stretta di mano, l'esperto doppista si è quasi scusato con il belgradese e con il pubblico spiegando: "Mi sono ritirato dal singolare da due anni" .

Novak Djokovic critico: "Non capisco bene le regole"

Nell'intervista post-partita, nonostante la situazione abbia reso più semplice il suo esordio, Djokovic ha espresso il suo sincero punto di vista sulla questione.

"Il mio corpo sta bene ora. Sono felice del modo in cui è andata la partita. Mi dispiace per Ebden, sinceramente. A rete mi ha detto che era la sua prima partita in singolare dopo due anni e che si era ufficialmente ritirato dalla categoria.

È stata dura per lui e non capisco bene le regole. Perché devono ripescare qualcuno dal doppio quando ci sono tanti top 100/150 in attesa di poter entrare nel main draw? Giocatori che hanno abbastanza tempo a disposizione per raggiungere Parigi" .