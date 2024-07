Jannik Sinner salta le Olimpiadi: arriva il messaggio di Novak Djokovic

"Non disperiamoci": Panatta commenta il forfait di Jannik Sinner dalle Olimpiadi

Rafael Nadal commenta il forfait alle Olimpiadi di Jannik Sinner: "Sarà dura per lui"

Ho visitato il villaggio quando sono arrivato, ma ho preferito rimanere in privato per concentrarmi ed evitare eventuali distrazioni”.

Spero si riprenda il più in fretta possibile” , ha dichiarato il campione serbo. Djokovic, a differenza delle sue scorse esperienze alle Olimpiadi, ha deciso di non soggiornare nel villaggio olimpico. "Una delle ragioni è la privacy.

"Soprattutto quest’anno ha giocato tantissime partite ad altissimo livelli ed è anche molto giovane. Potrà migliorare molto fisicamente. Capisco la sua decisione di non partecipare ai Giochi. Se non è al 100% è giusto, anche nel rispetto del suo Paese, che rimanga a casa.

Novak Djokovic , in conferenza stampa e nelle parole riportate da SportFace , ha inviato un bel messaggio a Sinner.

Si tratta di una grandissima delusione per me" , ha scritto l'italiano sui social.

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e nella visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Jannik Sinner ha dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. Il numero uno del mondo ha espresso tutto il suo dispiacere su Instagram per la scelta che lo staff medico gli ha saggiamente consigliato di prendere pensando al resto della stagione e al personale stato di salute.

