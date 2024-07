Djokovic: "Sta finendo un'era. Sarebbe emozionante affrontare Nadal al secondo turno"

"Il fatto di non essere favorito per i bookmakers è solo una motivazione per me. I Giochi Olimpici sono sempre stati una grande sfida. Ho incentrato tutta la preparazione su questo torneo" . Novak Djokovic ha segnato in rosso sul calendario questo appuntamento da tempo e a Parigi farà il massimo per realizzare il suo grande sogno: regalare una medaglia d'oro alla Serbia.

Il belgradese non è stato particolarmente fortunato col il sorteggio: già al secondo turno potrebbe esserci una incredibile partita - la 60esima - contro lo storico rivale Rafael Nadal.

Djokovic: "Sta finendo un'era.

Sarebbe emozionante giocare contro Nadal"

In conferenza stampa e nelle parole riportate da SportFace, Djokovic ha parlato della possibilità di incontrare Nadal e del ritiro di Andy Murray. "Sono cosciente del fatto che sta finendo un’era con i ritiri di Nadal e Murray dopo i Giochi.

Penso che anche la mia carriera stia volgendo al termine, ma credo che ci sono e ci saranno tennisti in grado di caricarsi il peso di essere i migliori. Sarebbe emozionante giocare contro Nadal al secondo turno" , ha detto il campione serbo prima di soffermarsi sulle sue sensazioni.

"Sono molto emozionato. Ritengo che i Giochi Olimpici siano una manifestazione molto importante. Non vedo l’ora di rappresentare il mio Paese. Ho grandi aspettative per questo torneo. Ho perso in semifinale a Tokyo e cercherò di migliorare il risultati di tre anni fa.

Il calendario del tennis è molto fitto. Ho deciso di giocare Wimbledon nonostante il problema al menisco anche per prepararmi a questo torneo. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare quanto valgo. Mi sentopiù pronto rispetto a Wimbledon.

Ho avuto tante occasioni per vincere l’oro e ora devo iniziare a sfruttarle. Penso che mi adatterò subito alle condizioni del Roland Garros dato che ci abbiamo giocato due mesi fa" .