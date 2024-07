Il cammino di Novak Djokovic alle Olimpiadi: da Rafael Nadal a Carlos Alcaraz

Il percorso del serbo nella competizione a Cinque Cerchi non sarà privo di insidie: tutti i possibili avversari

Da Alexander Zverev , campione in carica dell’ultima edizione, a Lorenzo Musetti, rinato negli ultimi mesi. Da tenere d’occhio anche Taylor Fritz. La finale che tutti si aspettano, e che probabilmente tutti si augurano è invece con Alcaraz.

O l’azzurro Matteo Arnaldi , o più probabilmente il neo campione di Amburgo Arthur Fils. Dai quarti di finale il livello si alza ed ecco il possibile match con Stefanos Tsitsipas . In semifinale sono tanti i possibili avversari che potrebbe incontrare.

Una sfida quella tra i due campioni che in altri tempi avrebbe messo in palio il titolo.

Dopo il forfait dell’azzurro la testa di serie numero uno sarà quindi il serbo, che non potrà incontrare fino alla finale il neo campione di Wimbledon. Prendendo in esame il percorso nel torneo del 24 volte campione Slam, balza subito all’occhio un possibile incrocio di grandissimo spessore, con Rafael Nadal , qualora entrambi i tennisti dovessero superato i rispettivi primi turni, contro Matthew Ebden e Marton Fucsovic .

A seguito della cerimonia di apertura in programma venerdì sera, le Olimpiadi di Parigi 2024 per il tennis avranno ufficialmente inizio. Oggi però un giorno molto significativo ai fini della competizione. Sono stati infatti sorteggiati i tabelloni maschili, femminili e di doppio.

