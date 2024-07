Rappresentare la Serbia è sempre stato un onore per Novak Djokovic. Ogni grande onore, però, comporta degli oneri che a volte possono generare una pressione difficile da gestire. È quello che è accaduto nel corso della sua carriera quando si è ritrovato a scendere in campo per il suo Paese: che si tratti di Coppa Davis.

United Cup e Olimpiadi. Djokovic è apparso vulerabile come non mai in queste manifestazione e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 proverà a invertire la tendenza e conquistare una importante medaglia. Il belgradese non si è nascosto: il suo vero obiettivo è conquistare quella medaglia d'oro che ha spesso sognato di possedere tra le mani.

Djokovic: "Amo le Olimpiadi. Cercherò di imparare dalle mie precedenti esperienze"

"Ho vinto una medaglia di bronzo molto tempo fa , alle Olimpiadi di Pechino 2008. In quella occasione ho avuto il grande onore di portare la bandiera serba alla cerimonia di apertura.

Non partecipo a una cerimonia di apertura da Londra 2012, quindi spero davvero di essere in grado di vivere questa esperienza di nuovo e di godermi i Giochi Olimpici di Parigi, perché non esiste niente di simile. Far parte dei Giochi Olimpici, rappresentando il proprio Paese, è un immenso privilegio e onore.

È molto speciale far parte dell’evento più antico della storia dello sport" , ha spiegato Djokovic in una lettere scritta per il sito dell'ITF. "Naturalmente, vincere una medaglia d'oro o vincere qualsiasi medaglia per il mio paese è uno dei miei più grandi desideri.

È una delle priorità e degli obiettivi più grandi che ho in questa stagione , non c’è alcun segreto al riguardo. Sarà un po' strano giocare negli stadi più grandi del Roland Garros, ma in realtà partecipare al torneo olimpico.

Ci sarà anche un pubblico diverso che verrà a vederci e a sostenerci. Tutto sarà molto più rumoroso, ma questo è esattamente lo scopo dei Giochi Olimpici. Si tratta di portare uno sport che unisce il mondo, avere persone da tutto il mondo che vengono a vederti giocare e rappresentare il tuo Paese, cosa che amo.

Avere l'opportunità di trascorrere del tempo con i migliori atleti del mondo, interagire con loro, parlare dei loro metodi, della loro preparazione e del loro metodo di allenamento, delle loro prestazioni o condividere con loro i tuoi pensieri, mi ispira molto.

Come ho detto, è diverso da qualsiasi altra cosa abbia sperimentato nella mia carriera individuale da tennista .Le settimane della Coppa Davis o di alcune competizioni a squadre, forse, assomigliano in una certa misura ai Giochi Olimpici, almeno in termini di spirito di squadra, di condivisione del campo e dello spazio con gli altri.

Fare parte di una squadra e non giocare solo per te. I Giochi Olimpici sono qualcosa di unico, già trascorrere il tempo nel Villaggio Olimpico ti ispira e ti rende orgoglioso. Cercherò di imparare dalle mie precedenti esperienze olimpiche e di mantenere la mia routine per dare il massimo a Parigi ”