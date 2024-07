Boris Becker: "La sconfitta a Rio 2016 è tra le maggiori delusioni di Novak Djokovic"

Novak Djokovic, si sa, non ha nel suo ricchissimo palmares l'oro olimpico. E queste Olimpiadi di Parigi sono sicuramente uno dei grandi obiettivi per la stagione. Poter vincere un oro per la Serbia è senza dubbio uno degli obiettivi prioritari del 24 volte campione Slam.

Boris Becker, ex numero 1 del mondo e ex coach di Djokovic, parla della sconfitta di Novak Djokovic contro Juan Martin Del Potro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 "come una delle sconfitte più dolorose nella carriera di Djokovic" e fa il punto su cosa si aspetta dal serbo per questi giochi.

Becker ne ha parlato a Eurosport: "Ho avuto la fortuna di essere l’allenatore della squadra serba a Rio 2016. Ho lavorato con tutti i giocatori serbi, ero nel villaggio e ormai lui era già una superstar. Non puoi immaginare le aspettative e il potere che ha quando gioca per la Serbia.

Quell’evento del 2016 mi ha permesso di capirlo”. Novak aveva grandi aspettative. Nole, però, ha perso al primo turno contro Juan Martín del Potro, una sconfitta che gli ha fatto molto male”.

Boris Becker: “Giocare per la Serbia dà a Djokovic il 10% in più di cui ha bisogno”

"Dopo quella sconfitta – racconta Becker - non potevi parlargli in quei giorni perché aveva il cuore spezzato.

È stata una delle maggiori delusioni della sua carriera. Ha ottenuto così tante grandi vittorie ma la delusione si vedeva. Ha mostrato quanto sia orgoglioso di essere serbo". "Ama il suo Paese più di ogni altra cosa al mondo ed è per questo che questi Giochi Olimpici saranno così importanti per lui”.

Djokovic ha da sempre messo le Olimpiadi tra i principali obiettivi per questo 2024: "Novak è stato molto trasparente e aperto all’inizio dell’anno sul fatto che il suo torneo più importante sarebbero state le Olimpiadi di Parigi.

Ciò non significa – ha aggiunto Becker - che non abbia preso sul serio gli Slam del Roland Garros o di Wimbledon. Giocare per la Serbia gli darà il 10% in più di cui ha bisogno contro questi grandi giovani giocatori che stanno emergendo".