L'amore che Novak Djokovic prova nei confronti della Serbia gli ha sempre impedito di giocare al massimo delle potenzialità nelle competizioni a squadre o alle Olimpiadi. La pressione che il belgradese si trova a fronteggiare in questi eventi è talmente alta che nemmeno un campione del suo calibro è in grado di gestire con la solita calma i momenti importanti.

Quanto accaduto ai Giochi Olimpici di Tokyo costituisce un chiaro esempio della sua storia alle Olimpiadi. Avanti di un set e di un break nella semifinale contro Alexander Zverev e dopo aver dominato i precedenti incontri, Djokovic è improvvisamente crollato e ha perso la possibilità di competere per l'oro e anche la chance di conquistare la medaglia di bronzo arrendendosi a Pablo Carreno Busta.

Panichi: "Novak Djokovic sente una pressione enorme quando rappresenta la Serbia"

Marco Panichi, ex preparatore atletico di Djokovic, ha parlato dello stato d'animo con cui il serbo affronta questi impegni a Tennis Talk, trasmissione in onda su SuperTennis.

“Ogni volta che c’è quella maglia da difendere, lui sente una pressione enorme di dover conquistare il punto ed essere quello che porta avanti la Serbia. È un popolo molto unito. È un tennista esperto, ma quando gioca una competizione a squadre per lui è sempre un peso enorme.

Si crea delle aspettative enormi. Sappiamo tutti quello che ha vinto, ma quando si gioca a squadre - anche nelle competizioni meno importanti come l’ATP Cup o la United Cup - lui sente molta pressione. Ha vinto la United Cup con la Serbia, ma giocando male.

Sente tanta pressione ed entra in campo con una tensione mostruosa, che non riesce a gestire molto bene. Ha giocato male, per esempio, anche le partite valide per la medaglia di bronzo” .