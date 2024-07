Novak Djokovic eguaglia Roger Federer in un altro record: ecco la statistica

Novak Djokovic continua a essere una macchina da guerra in termini di record raggiunti nel circuito maggiore. Il campione serbo ha voluto dimostrare sul campo e con i numeri di essere il migliore giocatore del mondo e di tutti i tempi: questo lunedì il 37enne di Belgrado può decisamente sorridere per aver eguagliato un traguardo che era fino alla settimana scorsa esclusivamente di proprietà del rivale Roger Federer.

Si tratta delle settimane in cui un tennista è rimasto nella top 3 del ranking Atp: il 42enne svizzero si è fermato a quota 750, soglia ora agguantata da Nole. Sul podio, naturalmente, c'è anche Rafael Nadal con 686 settimane (difficilmente lo potrà ritoccare, considerando la sua attuale situazione in classifica).

Esattamente fra sette giorni, quando si sarà già alzato il sipario per i giochi olimpici di Parigi 2024, l'atleta classe 1987 si prenderà il record.

Novak Djokovic has equalled Roger Federer's record for most weeks ranked in the ATP Top 3.



🇷🇸Djokovic: 750 weeks

🇨🇭Federer: 750 weeks

🇪🇸Nadal: 686 weeks



Just another record for the greatest ever. pic.twitter.com/kBRRz3cdhz — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) July 21, 2024

Djokovic si sta preparando all'importante appuntamento delle Olimpiadi in Francia, che si terranno sugli stessi campi in cui si gioca come da tradizione il Roland Garros.

Nole ha voglia di ottenere l'oro olimpico in singolare: una medaglia che manca nel suo ricchissimo palmarès e questa potrebbe essere l'ultima vera occasione per provarci. I rivali? Più agguerriti che mai, da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al campione in carica Alexander Zverev, grande protagonista quest'anno sulla terra battuta.

Tra i giocatori ai nastri di partenza anche un Rafael Nadal che darà sicuramente battaglia e il massimo, nel luogo in cui è diventato celebre e re.