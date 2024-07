Novak Djokovic alza i ritmi in vista delle Olimpiadi di Parigi: ecco dove si allena

E’ iniziata ufficialmente la missione Giochi Olimpici di Parigi 2024 per Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo come ha dichiarato più volte ha un unico grande obiettivo per questa stagione, la conquista di quel titolo che ancora manca ad una carriera cosparsa di successi di ogni genere.

Per raggiungere questo importante obiettivo all’interno di una stagione fin qui avara di soddisfazioni, il 24 volte campione Slam si sta allenando con grande intensità in Montenegro. A fargli da sparring partner in questi giorni di fatica e sudore il trentenne svedese Filip Bergevi, classificato 568° al mondo.

A renderlo noto è stato lo stesso tennista con un post nel quale ha ringraziato l’ex numero uno per l’occasione di allenarsi con lui “Giorni incredibili a Montenegro con il GOAT Novak Djokovic. Grazie per l’invito e buona fortuna per le Olimpiadi”, ha scritto su Instagram.

Djokovic risponde presente alla sua Serbia in Coppa Davis

Novak Djokovic ha sempre dimostrato di tenere particolarmente ai colori della nazionale serba.

Il fuoriclasse serbo pur vivendo un momento non brillantissimo della sua carriera, nel quale è ancora a secco di titoli nel 2024, non rinuncerà nemmeno stavolta ad aiutare la sua Serbia. E’ notizia infatti degli ultimi giorni che il 24 volte campione Slam difenderà il suo Paese nella fase a eliminazione diretta della Coppa Davis 2024 contro la Grecia, il 14 e 15 settembre.

Il cammino dell’ex numero uno nella scorsa edizione della Coppa Davis si è interrotto proprio contro la nazionale italiana, che si è affidata al suo campione Jannik Sinner, per eliminarla in semifinale.