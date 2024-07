Evans ammirato da Novak Djokovic: "Solo un giorno capiremo quanto è stato bravo"

Novak Djokovic è sempre Novak Djokovic. Difficilmente passa inosservato. Che piaccia o no è considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione, se non il più forte della storia di questo sport.

A sostenerlo sono tanti suoi colleghi, che in passato si sono esposti pubblicamente elogiando le incredibili imprese del serbo. Uno di questi è Daniel Evans, che in un'intervista rilasciata al quotidiano britannico “Mail”, ha espresso tutta la sua ammirazione verso il 24 volte campione Slam: “Uno dei miei ricordi più belli come tennista è stato allenarmi con Djokovic a Marbella prima dell'inizio della stagione.

È anche un ragazzo molto educato, l'opposto della sua immagine da cattivo, la sua dedizione 24 ore su 24 è il motivo per cui è il miglior giocatore che abbiamo mai visto”, ha detto il tennista inglese.

Il nativo di Birmingham ritiene che solo in futuro la gente si renderà conto di quanto fatto dall’ex numero uno al mondo. Un lascito che non potrà che essere apprezzato: “Un giorno ci guarderemo tutti indietro e apprezzeremo finalmente quanto è stato bravo Djokovic”, ha concluso.

Roddick impressionato da Djokovic a Wimbledon

Djokovic è caduto solo in finale a WImbledon contro un fenomenale Carlos Alcaraz. Il suo cammino sui prati dell'All England Club non può essere sottovalutato in considerazione dell’infortunio patito qualche settimana prima.

Lo sa benissimo Andy Roddick, che ha speso parole di grande ammirazione nei suoi confronti. "È assurdo che Novak sia riuscito ad arrivare in finale in questo torneo. Si è operato, non si è preparato atleticamente, poco tennis e nessuna partita di preparazione.

Eppure ha raggiunto la finale a Wimbledon. Bisogna solo fare i complimenti a Novak. Tutto quello che ha fatto prima di Wimbledon è cercare di essere abbastanza in salute per poter giocare il suo match di primo turno, poi quello successivo e così via" , ha detto nell'ultima puntata del podcast Served with Andy Roddick.