Ivan Ljubicic e il caso di Novak Djokovic: "Si tratta di un problema psicologico"

Il 2024 non è un anno semplice per il campione serbo Novak Djokovic. Non capitava da anni e Nole arriva ai Giochi Olimpici di Parigi con quota 0 titoli stagionali. Nell'ultima finale di Wimbledon il tennista serbo è stato annichilito, gli hanno lasciato le briciole e Carlos Alcaraz ha dimostrato uno strapotere fisico e mentale che non capitava da anni; vero che Djokovic era reduce da un infortunio e da un operazione circa un mese fa, ma Alcaraz ha regolato l'avversario - in una finale Slam - con troppa facilità.

Intervenuto ai microfoni di SportKlub Ivan Ljubicic, ex tennista ed ex storico coach di Roger Federer, ha provato ad analizzare i motivi di questa sconfitta, ecco le sue parole a riguardo: "Non siamo lontani da un completo ricambio generazionale.

Boris Becker mi ha detto che ormai anche Djokovic ha accettato la superiorità di Alcaraz, una cosa che non aveva mai fatto con Federer e Nadal". Ljubicic ha analizzato ciò e spiegato: "Sono sicuro che a Parigi per le Olimpiadi lui avrà le motivazioni ma dopo cosa farà? Senza Federer e Nadal ormai è tutto diverso.

Io credo che il suo è un problema psicologico, non ha dimenticato come si gioca. Per lottare Djokovic deve avere il fuoco dentro altrimenti gli manca qualcosa e se non sente quegli stimoli può finire in difficoltà".

Parole importanti e ora c'è grande curiosità per capire quali obiettivi raggiungerà il campione serbo a Parigi. Va detto che anche se dopo Nole riuscirà nell'impresa di vincere l'Oro olimpico (unico grande titolo che manca al suo palmares), c'è curiosità per intendere cosa accadrà dopo e se troverà ancora quel fuoco dentro pee competere.