L'operazione al menisco ha ovviamente stravolto i piani di Novak Djokovic in vista dei Championships. Il campione serbo, però, non ha mollato e si è impegnato sin dal primissimo giorno di riabilitazione per trasformare l'impossibile in possibile.

Giorno dopo giorno, il belgradese ha costruito delle solide basi per darsi una chance ed è volato verso Londra in anticipo per testare le condizioni fisiche. Djokovic non solo è riuscito a partecipare al terzo Slam della stagione, ma ha addirittura raggiunto la finale.

Anche se nell'ultimo atto di Wimbledon contro Carlos Alcaraz ha perso in tre set senza esprimere il suo miglior tennis, il cammino sui prati dell'All England Club non può essere sottovalutato. Lo sa benissimo Andy Roddick, che ha speso parole di grande ammirazione nei suoi confronti.

Roddick su Novak Djokovic: "È assurdo quello che ha fatto a Wimbledon"

"È assurdo che Novak sia riuscito ad arrivare in finale in questo torneo. Si è operato, non si è preparato atleticamente, poco tennis e nessuna partita di preparazione.

Eppure ha raggiunto la finale a Wimbledon. Bisogna solo fare i complimenti a Novak. Tutto quello che ha fatto prima di Wimbledon è cercare di essere abbastanza in salute per poter giocare il suo match di primo turno, poi quello successivo e così via" , ha detto nell'ultima puntata del podcast Served with Andy Roddick.

"Le persone hanno detto: 'Non si muove molto bene' . Beh, devi allenarti per essere pronto. Non ha nessuna colpa se non ha avuto il tempo. Quando arrivi al livello più alto( si riferisce alla finale contro Alcaraz, ndr) , quei margini vengono esposti e fanno la differenza. Questo è quello che è successo in finale" .