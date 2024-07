Novak Djokovic non rinuncia alla Serbia: l'ex numero uno torna in Coppa Davis

Novak Djokovic ha sempre dimostrato di tenere particolarmente ai colori della nazionale serba. Il fuoriclasse serbo pur vivendo un momento non brillantissimo della sua carriera, nel quale è ancora a secco di titoli nel 2024, non rinuncerà nemmeno stavolta ad aiutare la sua Serbia.

E’ notizia infatti delle ultime ore che il 24 volte campione Slam difenderà il suo Paese nella fase a eliminazione diretta della Coppa Davis 2024 contro la Grecia, il 14 e 15 settembre. Il cammino dell’ex numero uno nella scorsa edizione della Coppa Davis si è interrotto proprio contro la nazionale italiana, che si è affidata al suo campione Jannik Sinner, per eliminarla in semifinale.

L’azzurro prima ha battuto il belgradese nel singolare (annullando 3 match point) e poi vinto anche il doppio insieme al compagno Lorenzo Sonego. Djokovic sarà quindi impegnato con ogni probabilità nel duello diretto contro un altro campione, Stefanos Tsitsipas, voglioso di portare la sua nazionale alle fasi finali della competizione.

Gli avversari dell'Italia nel girone di Coppa Davis

Intanto l'Italia, campione in carica del titolo è stato sorteggiata nel Gruppo A e dovrà battere la concorrenza di Olanda, Belgio e Brasile. Filippo Volandri non ha deciso di affidarsi in maniera totale al gruppo del 2023 e ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Non ci saranno - almeno per il momento . due dei protagonisti della cavalcata trionfante, ovvero Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Gli azzurri faranno il loro esordio contro il Brasile mercoledì 11 settembre alle ore 15:00.

Seguiranno poi le sfide con il Belgio venerdì 13 settembre e infine domenica 15 - il big match con l'Olanda,