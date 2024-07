Novak Djokovic: "Molte persone non sono contente che io sia ancora tra i migliori"

Non provate a dire a Novak Djokovic che la sua era è finita. La dolorosa e netta sconfitta subita dal tennista serbo a Wimbledon, nella finale contro Carlos Alcaraz, ha alimentato il dibattito sulla fine della supremazia del 24 volte campione Slam nel circuito.

Il 36enne di Belgrado, tra infortuni e prove non convincenti, è ancora a secco di titoli in questa stagione e sull’erba londinese il giovane campione spagnolo ha messo fine al sogno di Nole di raggiungere Roger Federer come numero di successi al torneo britannico.

Va sottolineato però come il serbo sia arrivato almeno in finale a Wimbledon, consecutivamente, dal 2018. In una conferenza stampa, Djokovic ha risposto in maniera piuttosto secca a chi sostiene sia arrivato il momento di un cambio generazionale.

Le parole di Novak Djokovic

Come riportato da Sportklub, l’ex numero uno del mondo ha polemizzato sul fatto che le sue sconfitte abbiano sempre una risonanza maggiore a livello mediatico. “È logico che la gente parli di queste cose ora, sembra che si cerchino sempre titoli come questo e notizie grandiose.

Molte persone non sono contente che io sia ancora tra i migliori, quindi non vedono l'ora di cambiare. È una parte intrinseca della mia carriera sportiva e riesco sempre a lavorare, a esibirmi e a conviverci. Ovviamente, più grande è il torneo che perdo, maggiore sarà la risonanza mediatica” ha dichiarato il serbo.

Nole ha poi aggiunto: “I risultati di Carlos rendono meritevole parlare di un cambio generazionale da parte sua e Sinner sta facendo molto bene quest'anno, ma questi risultati devono essere avallati nel tempo. Ci sono persone che non si sono nemmeno avvicinate a vincere titoli del Grande Slam e fanno queste affermazioni.

In ogni caso, le parole sono portate dal vento”. Si avvicina il momento delle Olimpiadi di Parigi, l’occasione perfetta per zittire le critiche e dimostrare che non è ancora il momento di lasciare spazio agli altri.