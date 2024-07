Novak Djokovic: "Atteggiamento passivo? È quello che di solito dicono quando perdo"

Un aspetto, pensando alla tempra mostrata in molte importanti partite, ha sorpreso la maggior parte delle persone che hanno guardato la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il campione serbo, nonostante il punteggio e il dominio del suo avversario, non ha mai avuto una vera reazione: una di quelle di cui a volte ha bisogno per scuotersi nei match in cui non riesce a esprimere il suo miglior tennis.

Solo dopo aver annullato tre match point quando Alcaraz ha servito per il torneo, Djokovic si è fatto sentire. Anche in quel caso, però, è apparsa quasi come una naturale risposta a un evento atipico. Nel tie-break, infatti, lo spagnolo è tornato ad essere padrone del campo e ha chiuso 7-4.

Djokovic: "Atteggiamento passivo? È quello che di solito dicono quando perdo"

In conferenza stampa, nella parte dedicata ai media serbi, a Djokovic è stato chiesto proprio di parlare del suo atteggiamento.

"È quello che di solito dice la gente quando perdo, che sono molto passivo", ha spiegato Djokovic nelle dichiarazioni riportate da SportKlub . "È impossibile che questo sia il motivo della sconfitta. Ci sono momenti in alcune partite in cui devi lanciare qualcosa; altre, invece, in cui cerchi il migliore equilibrio, mantieni la calma, conservi l'energia e la usi in modo costruttivo.

Potremmo chiederci cosa sarebbe accaduto se avessi iniziato a urlare contro qualcuno all'inizio del secondo set e a litigare con il pubblico. Dubito che questo mi avrebbe aiutato. Rinnovo i complimenti a Carlos, in termini sportivi è riuscito a battermi.

Ora è il momento di lavorare e andare avanti" .