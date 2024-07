Adriano Panatta: "Novak Djokovic non batterà più Carlos Alcaraz e Jannik Sinner"

Novak Djokovic è stato molto onesto e, al termine della finale persa in tre set contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, ha ammesso che dovrà lavorare molto per tornare a battere i migliori giocatori del mondo. Il campione serbo ha menzionato, in particolare, Alcaraz e Jannik Sinner: i due tennisti che stanno dominando il circuito quest'anno.

"Essere in grado di raggiungere la finale a Wimbledon è una grande iniezione di fiducia, ma sento che non sono al livello che serve per battere i migliori al mondo. Per avere la possibilità di battere Alcaraz e Sinner, che sono i migliori quest'anno di gran lunga, nelle fasi finali di uno Slam o alle Olimpiadi dovrò giocare molto meglio" , ha detto Djokovic in conferenza stampa.

Panatta: "Djokovic non batterà più Alcaraz e Sinner"

Adriano Panatta, nella nuova puntata del podcast "La telefonata" prodotto da Fandango con "Il Tennis Italiano" , ha espresso il suo duro pensiero su Djokovic.

L'ex tennista italiano pensa che il belgradese non sia più in grado di battere Alcaraz e Sinner, soprattutto nei tornei del Grande Slam. "Djokovic è arrivato in finale superando Rune che si batte da solo, mentre devo ammettere che contro Musetti mi avevo un po’ illuso per il livello di gioco espresso.

Contro Alcaraz, invece, si è vista una netta differenza. Carlos è già un giocatore fortissimo, ma ha ancora dei momenti in cui fa cose con poco senso. Per quanto mi riguarda lui e Sinner sono primi a pari merito per quanto hanno fatto vedere quest’anno.

Questa logica di basare la classifica sui risultati ottenuti l’anno scorso non la capisco. Credo che Djokovic non batterà più Alcaraz e Sinner" , ha detto Panatta.