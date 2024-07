"I Giochi Olimpici e gli US Open sono i due grandi obiettivi per il resto dell'anno e spero di poter dare il massimo in entrambi i casi" . Novak Djokovic, dopo la finale persa a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, ha già rivolto il pensiero a due degli appuntamenti più importanti del resto della stagione: i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e l'ultimo Slam dell'anno.

Il serbo è consapevole che dovrà alzare il livello per darsi una possibilità. "Essere in grado di raggiungere la finale a Wimbledon è una grande iniezione di fiducia, ma sento che non sono al livello che serve per battere i migliori al mondo.

Per avere la possibilità di battere Alcaraz e Jannik Sinner, che sono i migliori quest'anno di gran lunga, nelle fasi finali di uno Slam o alle Olimpiadi dovrò giocare molto meglio. Lavorerò, non parliamo di una cosa mai affrontata in precedenza.

Nelle avversità, di solito, imparo le lezioni e divento più forte" , ha spiegato il 37enne di Belgrado in conferenza stampa.

Novak Djokovic: "Obiettivi? Olimpiadi e US Open. Ecco fino a quando giocherò"

Le Olimpiadi rappresentano per Djokovic una competizione speciale e sarà fondamentale adattarsi rapidamente alla terra battuta.

“Spero di avere l’opportunità di lottare per una medaglia per il mio Paese. Sarà su una superficie completamente diversa, tornando nel luogo in cui mi sono infortunato qualche settimana fa. Vedremo come mi sentirò fisicamente e mentalmente.

Spero di riuscire a trovare il mio miglior tennis, perché avrò bisogno di tutto quello che ho e anche di qualcosa in più per raggiungere la finale dei Giochi Olimpici" . Quando gli è stato chiesto del suo futuro, Djokovic ha risposto: "Per quanto riguarda il ritorno a Wimbledon sicuramente mi piacerebbe.

Non penso minimamente che questo sia il mio ultimo Wimbledon. Voglio davvero giocare ancora, non ho nessun limite nella mia mente. Giocherò fino a quando sento di potercela fare a questo alto livello" .