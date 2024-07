Djokovic: "Alcaraz mi ha sovrastato. Per battere lui e Sinner devo giocare meglio"

"Puoi sempre analizzare la partita e dire: 'Avrei potuto fare meglio questo o quello' . Ma, nel complesso, mi sono sentito un giocatore inferiore in campo. Carlos Alcaraz è stato il migliore in campo e ha fatto tutto meglio di me" .

Novak Djokovic non ha utilizzato giri di parole dopo la finale persa in tre set contro Alcaraz a Wimbledon. Il campione serbo ha ammesso la netta superiorità mostrata dalla spagnolo in campo quest'oggi. "Ho cercato di tirarmi su di morale e di coinvolgere il pubblico, ma lui non mi ha permesso nemmeno di ottenere punti gratuiti al servizio.

Lo ha sempre letto bene. Tra l'altro, non l'ho mai visto servire così. Forse mi sono perso qualcosa in questo torneo. Nel complesso, mi ha sovrastato sotto tutti i punti di vista" , ha detto il belgradese in conferenza stampa.

Djokovic: "Alcaraz mi ha sovrastato. Per battere lui e Sinner dovrò giocare molto meglio"

"Carlos è stato davvero migliore in tutti gli aspetti del gioco: nei movimenti, nel modo in cui colpiva la palla, al servizio, in tutto.

Ho fatto il possibile per preparare questa partita e questo torneo. Se qualcuno mi avesse detto che avrei giocato la finale di Wimbledon tre o quattro settimane fa, non ci avrei creduto. Ovviamente sono deluso, è un sapore amaro perdere una finale come questa" , ha continuato Djokovic pensando all'operazione al menisco subita dopo il Roland Garros.

"Alla fine io e la mia squadra dobbiamo considerarlo come una sorta di successo: siamo arrivati in finale e abbiamo perso contro il miglior giocatore del torneo. Naturalmente sono molto autocritico e troverò sempre dei difetti.

Lui era sempre un passo avanti e si è visto dall'inizio alla fine. La mia preparazione non è stata quella ideale, perché l'infortunio ha posto diversi ostacoli sulla mia strada. Con il passare dei giorni la situazione è migliorata, ma oggi ero sempre un passo indietro rispetto ad Alcaraz.

È una realtà che devo accettare e spero le cose possano cambiare. Essere in grado di raggiungere la finale a Wimbledon è una grande iniezione di fiducia, ma sento che non sono al livello che serve per battere i migliori al mondo.

Per avere la possibilità di battere Alcaraz e Jannik Sinner, che sono i migliori quest'anno di gran lunga, nelle fasi finali di uno Slam o alle Olimpiadi dovrò giocare molto meglio. Lavorerò, non parliamo di una cosa mai affrontata in precedenza. Nelle avversità, di solito, imparo le lezioni e divento più forte" .