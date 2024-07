Novak Djokovic si è arreso a Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon per la seconda stagione consecutiva. Se nel 2023, la partita è stata molto equilibrata e lo spagnolo ha trionfato solo al quinto set; quest'anno, le cose sono andate diversamente.

Il campione serbo non è mai davvero riuscito a entrare nel match e, dopo aver perso i primi due parziali con un doppio 6-2, ha alzato bandiera bianca in un tie-break giocato in maniera poco brillante. La sconfitta contro Alcaraz ha impedito a Djokovic di eguagliare il record di otto titoli sui prati dell'All England Club che appartiene a Roger Federer, ma non solo.

Novak Djokovic, il dato che preoccupa: non accadeva dal 2005

Djokovic non ha ancora vinto un torneo nel 2024 - quella ai Championships è stata la sua prima finale stagionale - ed è un dato che preoccupa. Non accadeva infatti dal 2005 che il belgradese arrivasse ad agosto senza aver aggiunto alcun trofeo in bacheca.

Una statistica che mette in evidenza le grandi difficoltà che stanno caratterizzando la sua annata.

For the first time since 2005, Novak Djokovic will enter August without a title… pic.twitter.com/7vzKWmRrZN — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 14, 2024

Djokovic può ovviamente ritenersi orgoglioso per il risultato raggiunto a Wimbledon a poche settimane dall'operazione al menisco a cui si è sottoposto dopo l'infortunio subito

Il 37enne proverà ora a concentrarsi sui Giochi Olimpici di Parigi 2024, appuntamento segnato sul calendario da molto tempo. Il sogno di Djokovic è quello di conquistare una storica medaglia d'oro per il suo Paese sulla terra battuta parigina e, per farlo, dovrà ritrovare il suo miglior tennis.