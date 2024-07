Novak Djokovic esalta Carlos Alcaraz e si emoziona guardando i suoi due bambini

Nemmeno i tre match point annullati dal nulla nel terzo set, quando Carlos Alcaraz ha servito per chiudere i conti, hanno del tutto risvegliato un Novak Djokovic decisamente spento sia dal punto di vista del gioco che delle emozioni.

Il campione serbo, nonostante il dominio quasi totale dello spagnolo, non ha mai avuto una vera reazione e in pochissime circostanze ha guardato il suo angolo. La decima finale a Wimbledon è andata male per il belgradese, che si è arreso con il punteggio di 2-6, 2-6, ( 4) 6-7 a uno strepitoso Alcaraz.

Per il fenomeno di Murcia si tratta del quarto Slam in carriera, il secondo sui prati dell'All England Club.

Wimbledon - Le prime parole di Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale

"Ovviamente non è il risultato che volevo, soprattutto nei primi due set il mio livello non è stato all'altezza.

Alcaraz è però un giocatore completo. Ho cercato di allungare la partita annullando quei tre match point, ma parliamo di una vittoria nettamente meritata giocando in maniera fantastica. Congratulazioni, Carlos. Faccio i complimenti anche a tutto il suo team.

Quello che riesci a fare a 21 anni è incredibile e sono sicuro che ti vedremo ancora tante volte in questa posizione" , ha detto Djokovic durante la premiazione e prima di soffermarsi sul duro percorso seguito per tornare in campo a Wimbledon dopo l'operazione al menisco.

"Devo essere orgoglioso per quello che ho fatto dopo l'operazione. Sono un po' nervoso, ma penserò a quello che ho passato nelle ultime settimane. Wimbledon è sempre stato il mio sogno e ho cercato di ricordare l'incredibile sensazione che provo quando gioco questo torneo.

Ogni singola volta che entro su questo campo è come se fosse la prima volta. A mia moglie dico: 'Ti amo' . Ai miei bellissimi bambini, Tara e Stefan, grazie per regalarmi un sorriso ogni giorno. Continuo a piangere quando li vedo nel mio box.

È bello essere il padre di questi due magnifici bambini. Non so se avrò i nervi per allenare i miei figli. Se vorrai davvero giocare a tennis però io sarò lì per te, Stefan. Ringrazio il mio team.

Grazie per essere rimasti al mio fianco. Sappiamo cosa è successo nell'ultimo mese e, in generale, negli ultimi anni. Continueremo a lottare" .