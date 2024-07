Novak Djokovic supera Rafael Nadal e Roger Federer: la statistica è incredibile

Un incredibile dato ha messo in evidenza la longevità e la marcia inarrestabile che Novak Djokovic ha avuto negli Slam nel corso della sua carriera, insieme naturalmente agli altri membri di tennis. Il campione serbo ha raggiunto la finale in uno dei quattro tornei Major per la 16esima stagione consecutiva.

È un altro record conquistato da Nole, superando i diretti rivali Rafael Nadal e Roger Federer che si sono fermati a quota 15.

16 - Novak Djokovic has reached a Men's Singles final at a Grand Slam for the 16th season in his career, surpassing Roger Federer and Rafael Nadal (15 each) for the outright most of any player in the Open Era. Conquer. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FxK9Gqrfyp — OptaAce (@OptaAce) July 12, 2024

Wimbledon è diventata sempre più importante nella storia del giocatore di Belgrado: infatti, con la vittoria in semifinale ai danni di Lorenzo Musetti, l'attuale numero 2 del mondo ha ottenuto la 97esima affermazione nello Slam londinese, che è ora la competizione in cui il 37enne vanta più successi in assoluto.

Il Roland Garros è al momento a 96, 94 invece le vittorie agli Australian Open. Più staccati gli Us Open con 88. Il primo Master 1000 con più successi per Djokovic è proprio Roma (68).

97 - Novak Djokovic has claimed his 97th career Men’s Singles match win at Wimbledon, surpassing Roland Garros (96) for the outright most he has recorded at a single ATP-level event. Liking. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/xyIiTCPsyy — OptaAce (@OptaAce) July 12, 2024

Si tratterà della sesta finale consecutiva per Novak nel prestigioso appuntamento del Regno Unito: gli altri a riuscirci sono stati Bjorn Borg (dal 1976 al 1981) e Roger Federer, che ne ha giocate addirittura 7 di fila (dal 2003 al 2009).