L'elogio di Novak Djokovic a Nick Kyrgios: "Il tour ha bisogno di lui"

Che fine ha fatto Nick Kyrgios? Questa è la domanda che tanti appassionati di tennis si sono posti negli ultimi due anni. Il tennista australiano è molto attivo fuori dal campo, protagonista in tante trasmissioni televisive e podcast legati al mondo del tennis.

Una serie di gravi infortuni gravi, ultimo dei quali al polso, hanno però ridotto all’osso le sue apparizioni in campo, visto che nelle ultime due stagioni il 29enne ha giocato soltanto una partita, nel giugno 2023.

Tanto da spingere Nick a pensare al ritiro. Un’assenza importante quella del talento nativo di Canberra dal circuito, giocatore estroso capace di regalare spettacolo e divertire il pubblico con il suo spettacolare talento e una dose importante di “follia”.

Tra i colleghi che sperano che l’australiano torni presto in campo c’è anche Novak Djokovic, il quale ha parlato, durante la conferenza stampa post semifinale contro Lorenzo Musetti a Wimbledon, del loro rapporto e del rispetto reciproco tra loro.

Le parole di Novak Djokovic su Nick Kyrgios

Il serbo ha espresso la propria opinione sul tennista australiano, suo avversario nella finale di Wimbledon 2022. "Ci siamo allenati qualche giorno fa e ha mostrato un ottimo livello di servizio.

Mi ha detto che potrebbe tornare agli US Open, ma non so se stesse scherzando, anche se l'ho visto colpire la palla come sempre. Ha molto talento, è molto bravo, mi ha detto che il polso gli dà fastidio soprattutto con il servizio, ma sta aumentando i carichi, l'intensità e la velocità.

È vicino all'obiettivo, ed è positivo vederlo pieno di vita e di energia. Non saprà come reagisce il polso finché non giocherà un torneo, quindi spero che torni presto, il tour ha bisogno di lui” ha dichiarato il 24 volte campione slam.

Non si ha dunque una data sull’effettivo ritorno in campo dell’ex numero 13, ma l’augurio è che quello di vederlo ancora illuminare i campi con le sue giocate.