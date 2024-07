Novak Djokovic elogia Carlos Alcaraz: "È il 21enne più forte della storia"

Saranno per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic e Carlos Alcaraz a contendersi il titolo a Wimbledon. Il campione serbo ha raggiunto la decima finale sui prati dell'All England Club e la 37esima in carriera in un torneo del Grande Slam grazie alla vittoria in tre set ottenuta ai danni di un ottimo Lorenzo Musetti.

Il fenomeno di El Palmar, da parte sua, ha decisamente alzato il livello nelle ultime due partite giocate sul Campo Centrale dei Championships e sconfitto Tommy Paul e Daniil Medvedev. Lo spagnolo disputerà la quarta finale in un Major: ha vinto le precedenti tre ed è quindi ancora imbattuto.

Al termine del match contro Musetti, Djokovic ha parlato dell'amore che prova nei confronti di Wimbledon ed elogiato il suo prossimo avversario scherzando sul fattore età.

Novak Djokovic su Carlos Alcaraz: "È il più forte 21enne della storia"

"Wimbledon è sempre stato il torneo dei miei sogni, l'ho detto tante volte.

A 7 anni in Serbia con le bombe che volavano sulla testa sognavo di essere su questo campo, il più importante del mondo. Costruivo il trofeo, ritagliavo e incollavo dovunque potevo, e mi immaginavo sollevarlo davanti allo specchio.

Ho accanto la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, qui ci sono anche i miei bambini. Ogni volta che sono su questo campo cerco di apprezzare la situazione e non dare mai niente per scontato. Sono molto soddisfatto di essere in finale, ma non voglio accontentarmi.

Voglio quel trofeo tra le mani domenica" , ha detto Djokovic. "Alcaraz? Merita di essere il più forte 21enne della storia di questo sport, vincerà tanti Slam in carriera. È un bell’esempio di giovane disposto a lavorare per raggiungere i suoi obiettivi” .