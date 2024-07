“The Greatest of All Time” - Novak Djokovic sulla copertina di Vogue Adria

Da tennista a modello: Novak Djokovic sulla copertina di Vogue Andria. Il tennista serbo è protagonista in questi giorni sui campi di Wimbledon. Dopo l’operazione al ginocchio subita qualche settimana fa dal 24 volte campione slam, c’erano dubbi sul suo possibile stato di forma.

Nole ha risposto con una cavalcata sempre più convincente che, complice il forfait di Alex De Minaur ai quarti, l’ha portato ancora una volta in semifinale sull’erba dell’All England Club. Il 37enne ex numero uno è stato protagonista però anche fuori dal campo, per uno shooting fotografico con Vogue Andria.

Tra ricordi del passato e l’amore per la sua famiglia, Djokovic ha raccontato una parte inedita di sé.

Le parole di Novak Djokovic a Vogue Andria

Tra una foto e l’altra, il serbo ha parlato di alcuni temi extracampo.

Sui rituali e le superstizioni prima di un match. "Più di dieci anni fa, ero solito colpire la palla un numero pari di volte sul lato del deuce e un numero dispari sul lato del vantaggio. Ma ho smesso di farlo" ha rivelato l’ex numero uno, che ha raccontato di non aver conservato la sua prima racchetta.

"Personalmente no, ma spero che i miei genitori l'abbiano conservata".

Sul recupero lampo dopo l’infortunio al Roland Garros.

“Il mio defunto nonno diceva sempre: ‘Guida piano per sorpassare’. Ho infranto il codice". Nole ha poi affermato: "Il mio superpotere è la capacità di adattarmi".

L’amore per i figli e la “Djokovic band”.

"La cosa migliore che ho imparato dai miei figli è essere presente in ogni momento. Abbiamo una band. Tara suona il violino, Stefan ama suonare la chitarra e io suono il sassofono. A volte le nostre jam durano ore, ed è la parte che preferisco della giornata o del viaggio.

Sì, lo ammetto: portiamo i nostri strumenti in viaggio. Forse la mia piccola band è responsabile della mia vittoria agli US Open e del ventiquattresimo Grande Slam che ho vinto" ha concluso il campione serbo.