"Sarebbe stata dura": Novak Djokovic si esprime sul match non giocato con de Minaur

Novak Djokovic ha beneficiato del ritiro di Alex de Minaur dai quarti di finale per volare direttamente senza giocare alle semifinali di Wimbledon. Un'opportunità ghiotta quella colta dal campione serbo, che ha così recuperato energie preziose in questi giorni dopo essere arrivato a Londra non in perfette condizioni, a seguito dell'intervento al menisco del ginocchio effettuato quasi un mese fa.

Nole tornerà in campo venerdì 12 luglio per sfidare nuovamente, come già accaduto al Roland Garros, l'italiano Lorenzo Musetti, che a sorpresa rispetto alle aspettative della vigilia ha saputo spingersi fino a questo punto della competizione.

E ora non vuole assolutamente fermarsi. In un'intervista rilasciata a Tennis Channel, il 37enne di Belgrado si è soffermato sul livello espresso durante il torneo: "Penso che le ultime due partite che ho giocato siano state fantastiche.

Ho iniziato a Wimbledon con una vittoria abbastanza convincente. Nella seconda giornata è stato un po' difficile per me trovare il giusto livello o il movimento di cui avevo bisogno. Verso la fine del terzo turno sono tornato ad avere un buonissimo equilibrio e ritmo.

Gli ottavi disputati contro Rune credo siano stati fantastici, soprattutto il modo in cui mi sentivo e colpivo la palla. Sono entusiasta di continuare a giocare in una nuova semifinale" ha dichiarato.

Sull'incontro non disputato

"Ovviamente non è una bella cosa per il torneo e non è mai bello andare avanti a causa del ritiro di un tennista.

Auguro ad Alex tutto il meglio per il suo recupero, spero che possa tornare presto in campo. Abbiamo visto tutti che si era infortunato dopo il match point nell'ultimo match. Ho guardato più volte il replay di quel punto, cercando di capire dove si era fatto male.

Alcuni cercavano di indovinare se era alla caviglia, all'anca o al ginocchio. Quindi gli auguro una pronta guarigione, stava giocando molto bene ed era in ottima forma. Sarebbe stata molto dura per entrambi se avessimo giocato".