Novak Djokovic furioso a fine match: "A chi mi ha mancato di rispetto, buonanotte!"

Scintille e tante polemiche nel post-partita dopo la battaglia fra Novak Djokovic e Holger Rune, abbastanza a senso unico in favore del campione serbo che si è imposto col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. A Nole non è piaciuto il trattamento che ha ricevuto da una parte degli spettatori presente sul Centre Court di Wimbledon, in particolare i sostenitori del tennista danese.

"Per tutte le persone che sono state rispettose, una buona serata. Per tutte quelle che hanno cercato di mancarmi di rispetto... una buuuona notte!" ha tuonato il nativo di Belgrado nell'intervista rilasciata al centro del campo pochissimi minuti dopo il match point.

L'intervistatore ha voluto approfondire la vicenda per comprendere se realmente il numero 2 al mondo avesse sentito rumoreggiare contro di lui. Durante la partita, infatti, si sentivano una serie di cori "Ruuune" per incoraggiare il 21enne.

"So che stavano applaudendo Holger, ma è stata solo una scusa per fischiare anche me" ha ribadito ulteriormente Djokovic, che è rimasto fermo sulla sua posizione. "Non lo accetto. Sono nel tour da 20 anni. Ho giocato in ambienti molto più ostili, fidatevi.

Voi ragazzi non potete toccarmi" ha aggiunto con un nuovo attacco nei confronti della platea.

unreal from djokovic pic.twitter.com/epilhdWOKh — Oscar Pearson (@oscarjpearson) July 8, 2024

Sul match

Il vincitore di 7 Slam a Londra ha anche parlato della sua prestazione: "Sono molto soddisfatto.

Non credo che lui abbia giocato al meglio, ad essere onesti. Ha perso i primi 12 punti e penso che questo lo abbia influenzato tanto dal punto di vista mentale. Da parte mia, penso di aver fatto le cose nel modo giusto nei momenti importanti.

Sono rimasto solido. Avrebbe potuto essere diverso se avessi perso dei game al servizio ma alla fine è una prova efficace".