"Sembra muoversi bene": Holger Rune non si fida delle difficoltà di Novak Djokovic

"Mi aspetto una dura battaglia. È sempre così quando giochi contro Novak Djokovic. È uno dei tennisti più duri di tutti i tempi e uno di quelli di maggiore successo. Mi aspetto un livello molto alto.

So che è stato operato di recente, ma a dire il vero mi sono allenato con lui la prima settimana e sembra muoversi bene, con sicurezza. Dovrò esprimere il mio miglior tennis se voglio avere una possibilità di batterlo.

Questo è quello che cercherò di fare". Così, Holger Rune ha presentato la sua nuova sfida con il campione serbo, valevole per gli ottavi di finale a Wimbledon. Il giocatore danese proverà a tornare ai quarti dello Slam londinese, come accaduto lo scorso anno.

Il 21enne ha poi spiegato i progressi più importanti su questi cambi: "Direi sul servizio e sulla risposta, soprattutto in questo torneo. I primi quattro colpi nel tennis sono molto importanti, soprattutto sull'erba, perché solitamente non ci sono scambi così lunghi.

Cerco di migliorare soprattutto sotto questo aspetto. Penso di averlo dimostrato contro Halys, che ha un'ottima battuta e dà il massimo per il resto. Avevo bisogno di essere pronto con le gambe per essere preparato già dalla risposta" ha dichiarato.

Qualche polemica sulla programmazione

Per due volte consecutive, il match di Holger Rune è stato inserito dagli organizzatori sul campo 18: "Di solito non presto attenzione al campo in cui mi posizionano ma sono rimasto un po' sorpreso che mi abbiano messo sul 18.

L'ho accettato. Poi ci hanno spostato sul campo 1 dopo la sospensione per pioggia e mi è piaciuto, perché l'energia è simile a quella del centrale. Ero vicino a perdere ma sono felice di aver vinto" è il commento rilasciato dal nativo di Gentofte.