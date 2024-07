Novak Djokovic: "A Rune manca solo un po' di continuità rispetto a Sinner e Alcaraz"

Novak Djokovic e Holger Rune si allenano spesso insieme e condividono un bel rapporto di amicizia fuori dal rettangolo di gioco. Il danese ha dichiarato in più occasioni che il campione serbo gli ha fornito ottimi consigli e di essere migliorato anche grazie al suo supporto.

I due si ritroveranno l'uno di fronte all'altro agli ottavi di finale di Wimbledon il prossimo lunedì in quello che diventerà presto il sesto scontro diretto. Djokovic è avanti 3-2 e ha vinto gli ultimi due match al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle Nitto ATP Finals, ma Rune lo ha sempre messo in difficoltà.

Anche nel loro primo incontro - disputatosi nel 2021 agli US Open - il nativo di Gentofte riuscì a portare a casa un set contro di lui mettendosi in mostra nel mondo dei grandi.

Djokovic: "Rune è pronto. Gli manca solo un po' di continuità rispetto a Sinner e Alcaraz"

"Con lui mi trovo molto bene, è un ragazzo eccezionale.

Si è sempre comportato molto bene con la mia squadra e cerco sempre di essere a sua disposizione, sia per gli allenamenti che per qualche consiglio. Sua madre e sua sorella sono sempre state molto gentili con noi, andiamo d'accordo, ci rispettiamo e penso che abbiamo stili di tennis simili.

Quando si tratta di giocare e competere in campo, abbiamo entrambi quel fuoco interiore. Sono sicuro che lunedì vedremo molta energia in campo" , ha detto Djokovic in conferenza stampa parlando di Rune. "È un giocatore spettacolare, che ama i grandi eventi e giocare queste partite.

Avrò bisogno del mio miglior tennis per vincere. Holger ha sempre avuto un'ottima etica del lavoro. Se vede qualcosa che non va, lavora per migliorarla. Questo è ciò che mi è sempre piaciuto di più di lui.

È un tennista completo. Probabilmente gli manca un po' di continuità in termini di risultati rispetto a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma è pronto a fare grandi cose. Forse ha bisogno di un po' più di tempo mentalmente per maturare e capire come giocare in certi momenti, ma ha già abbastanza esperienza per avere solo 21 anni" .