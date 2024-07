Sono trascorsi 726 giorni dalla finale disputata sul Campo Centrale più famoso del mondo da Novak Djokovic e Nick Kyrgios. A trionfare e conquistare il titolo di Wimbledon è poi stato il campione serbo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6( 3) .

Il belgradese non si è scomposto dopo aver perso il primo set e ha atteso il suo momento con calma prima di ribaltare completamente il match. Kyrgios è tornato all'All England Club in veste di commentatore quest'anno e sta ancora cercando di risolvere i problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi.

L'australiano ha scambiato alcuni colpi proprio con Djokovic con cui ha condiviso momenti divertenti insieme al suo team.

Wimbledon - Novak Djokovic si allena con Nick Kyrgios: il video

Djokovic e Kyrgios, dopo qualche incomprensione iniziale, sono diventati ottimi amici fuori dal campo.

Il nativo di Canberra è stato uno dei pochi tennisti a supportare Djokovic durante il caso che lo ha poi visto lasciare l'Australia; un gesto che il serbo ha apprezzato tantissimo. Nel tempo, i due si sono incontrati in più occasioni: sia sul rettangolo di gioco - in finale a Wimbledon - che in altri contesti come il podcast realizzato da Kyrgios durante l'ultima edizione degli Australian Open.

Oggi si sono allenati insieme e hanno intrattenuto il pubblico.

This was always going to be entertaining 😅



Presenting @NickKyrgios & @DjokerNole on the practice courts at #Wimbledon pic.twitter.com/3Z50AAJIJx — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024

Djokovic scenderà in campo domani e affronterànella sfida valida per l'accesso agli ottavi di finale dei Championships.

Il 37enne non ha brillato nella partita vinta in quattro set contro Jacob Fearnley e, in conferenza stampa, ha spiegato: "Spero di alzare il mio livello nei prossimi turni. Il mio ginocchio ha risposto alla grande anche nel giorno di riposo.

Fa tutto parte del percorso, è logico che tu debba accettare tutto nelle prime partite. I muscoli hanno bisogno di lavorare di più, forse è per questo che riesco ancora a giocare con quella velocità e dinamicità di cui ho bisogno" .