Djokovic: "Non ho dolore, ma non sono dove voglio essere. Devo alzare il livello"

Novak Djokovic non ha giocato una delle sue migliori partite, ma ha comunque raggiunto il terzo turno di Wimbledon battendo la wild card Jacob Fearnley con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 7-5. Il serbo ha faticato molto per trovare il giusto ritmo - forse anche a causa del forte vento - sulla palla e ha eseguito ogni passo con attenzione e cautela.

L'impressione è che l'infortunio subito al ginocchio al Roland Garros e la conseguente operazione stiano comunque condizionando le sue prestazioni. Djokovic ha ribadito in conferenza stampa di non provare dolore confermando però che non è ancora in grado di giocare liberamente e con la solita mobilità.

Djokovic: "Non ho dolore, ma non sono ancora dove voglio essere. Devo alzare il livello"

"Voglio fare i miei complimenti a Jacob per aver giocato una grande partita. Ha lottato fino alla fine e continuato a crederci nonostante i due set e il break di svantaggio.

Il mio rendimento è calato, avrei dovuto fare meglio nel terzo per chiudere la partita in tre set. Le condizioni oggi erano molto impegnative: c'era molto vento e non è stato facile trovare il ritmo giusto. Ho avuto un po' di fortuna e sono riuscito a scampare i pericoli alla fine.

Spero di alzare il mio livello nei prossimi turni" , ha spiegato Djokovic. "Ginocchio? Non ho avvertito alcun dolore, il che è fantastico. Nella prima partita ho provato un po' di dolore in un paio di situazioni, ma oggi non è successo.

Il mio ginocchio ha risposto alla grande anche nel giorno di riposo. Fa tutto parte del percorso, è logico che tu debba accettare tutto nelle prime partite. I muscoli hanno bisogno di lavorare di più, forse è per questo che riesco ancora a giocare con quella velocità e dinamicità di cui ho bisogno.

Ma voglio continuare a costruire la forma e confido nel mio percorso. Non sono ancora dove voglio essere. L'infortunio sta avendo un impatto sulla mia mobilità e anche sulla mia velocità. Arrivo in ritardo sulla palla a volte.

Più resto in gioco nel torneo, più le mie condizioni miglioreranno. Non sarei qui se non pensassi di essere pronto per competere a questi livelli" .