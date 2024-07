Novak Djokovic rivela: "Dopo l'intervento non pensavo di poter giocare Wimbledon"

"Se non fosse stato Wimbledon non avrei spinto così tanto" . Novak Djokovic è stato molto chiaro nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport a Ivan Ljubicic per "The Insider" . Il campione serbo, al termine del match d'esordio vinto in tre set contro il qualificato Vit Kopriva, si è intrattenuto per qualche minuto con l'ex tennista croato e ha rivelato che solo grazie ai progressi compiuti durante la riabilitazione ha iniziato a pensare di poter giocare i Championships.

Anche a tre giorni dall'inizio dello Slam londinese, però, Djokovic non era ancora sicuro di partecipare al torneo.

Novak Djokovic has now won all 19 of his first round matches at #Wimbledon pic.twitter.com/5LuT88hsSN — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

Djokovic rivela: "Dopo l'intervento non pensavo di poter giocare Wimbledon"

"Dopo l'intervento non pensavo a Wimbledon.

Nei primi giorni non potevo mettere peso sulla gamba destra e fino a tre giorni prima del torneo non sapevo cosa fare" , ha spiegato Djokovic. "Wimbledon è Wimbledon, un torneo da sogno per tutti i giocatori. Se non fosse stato Wimbledon, non avrei spinto così tanto.

Volevo capire come stessi ed è andata bene". Il 37enne ha spiegato di aver effettuato alcune giocate durante la partita non provate nemmeno in allenamento e si è detto piuttosto contento del modo in cui ha reagito il suo corpo.

Al secondo turno, Djokovic affronterà la giovane wild card di casa Jacob Fearnley. Il britannico è stato bravo a sfruttare la sua opportunità contro il qualificato Alejandro Moro Canas.