Andy Murray costretto a saltare Wimbledon: il messaggio da brividi di Novak Djokovic

Novak Djokovic e Andy Murray sono nati nello stesso anno a distanza di una settimana l'uno dall'altro. I due hanno condiviso il campo un infinito numero di volte anche quando non erano ancora dei tennisti professionisti e, in qualche modo, vissuto un percorso di avvicinamento al circuito maggiore simile.

Il serbo è maturato prima dello scozzese e questo ha probabilmente inciso sulla costante voglia mostrata dal tre volte campione Slam di migliorarsi a tutti i costi. Murray ha lavorato duramente per arrivare al vertice e a suon di incredibili risultati è riuscito a rientrare nel gruppo dei più forti denominato "Big 4" .

L'ex numero uno del mondo ha provato fino all'ultimo minuto a scendere in campo in singolare a Wimbledon quest'anno, per l'ultima volta, ma l'operazione subita alla schiena pochi giorni fa ha creato altri problemi al suo corpo, alla gamba in particolare.

Djokovic ha dedicato un bellissimo messaggio all'amico rivale quasi spingendolo a tentarci ancora il prossimo anno.

Andy Murray salta Wimbledon: il messaggio da brividi di Novak Djokovic

"Il suo ritiro è una notizia molto triste per il torneo e per il mondo del tennis, anche se ho sentito che proverà a giocare in doppio.

Spero che possa avere un'altra opportunità in singolare al prossimo Wimbledon. Conoscendolo, so che ci proverà. La sua intera carriera è stata segnata dalla resilienza. Ha vinto tre Slam ed è stato il numero uno del mondo.

Il fatto che abbia giocato dei Challenger sulla terra battuta, la superficie che preferisce meno, dice tutto sulla sua personalità" , ha dichiarato Djokovic. "È un'ispirazione incredibile per tutti i giocatori.

Non gli dispiace passare ore e ore ad allenarsi ogni giorno. Professionista impeccabile, la sua attitudine e il suo metodo sono qualcosa da studiare. La sua forza di volontà, che gli permette di spingersi al limite anche con un'anca artificiale, è fonte di ispirazione e dovrebbe servire da esempio per i giovani atleti, soprattutto quando iniziano a lamentarsi di questo e quello.

Ha lasciato un segno importante in questo sport, sia dentro che fuori dal campo. Qualcosa mi dice che continuerà a provarci. Si è guadagnato il diritto di decidere quando ritirarsi, lo merita. Non ho dubbi che la gente sarebbe felice se decidesse di continuare" .