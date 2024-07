Sono molti i dubbi con cui ha dovuto fare i conti Novak Djokovic nelle scorse settimane: il primo era legato direttamente alla sua presenza ai Championships. Dopo l'intervento al ginocchio destro suvito a Parigi il 5 giugno, il campione serbo ha iniziato una corsa contro il tempo per provare a giocare Wimbledon, il torneo che ha sempre amato e che gli ha permesso di realizzare uno dei suoi più grandi sogni.

Non poteva rinunciare allo Slam londinese senza provarci con tutto sé stesso e, quest'oggi, non solo ha conquistato il secondo turno sui prati dell'All England Club ma dominato il match contro Vit Kopriva.

Novak Djokovic: "Avevo molti dubbi, ma non potevo chiedere un inizio migliore"

"La settimana di allenamento, come ho già detto, è stata fantastica.

È chiaro che la competizione è molto diversa, soprattutto se si tratta della prima partita ufficiale sul Campo Centrale di Wimbledon. Non sapevo quali sensazioni avrei provato in campo e come avrebbe risposto il ginocchio, ma non potevo chiedere un inizio di torneo migliore.

Oggi non ho avvertito nessun tipo di dolore paragonabile a quello provato durante la partita giocata contro Francisco Cerundolo al Roland Garros" , ha spiegato Djokovic in conferenza. "Ho iniziato con un po' di cautela, magari non spingendo al 100% .

Ho giocato abbastanza bene da vincere con sicurezza in tre set. Sentivo che con il passare dei minuti iniziavo a muovermi sempre meglio. Ci sono stati punti - uno mi ha permesso di brekkare il mio avversario - in cui ho provato a 'scivolare' sull'erba ed era una cosa che non avevo fatto nemmeno in allenamento.

Sono molto felice di poterlo fare, perché a volte puoi esitare a livello mentale. Saper di poter fare determinate giocate è confortante" . Sul suo prossimo avversario - ovvero la wild card Jacob Fearnley, ha infine detto: "Non l'ho mai visto giocare, quindi dovrò studiare.

So che ha ricevuto una wild card e analizzerò il suo match odierno. I tifosi saranno dalla sua parte e non piace a nessuno affrontare un tennista britannico a Wimbledon. Non vedo l'ora che arrivi il secondo turno per mantenere quella forma in grado di farmi competere al massimo livello in partite al meglio dei cinque set" .