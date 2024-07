Alex De Minaur è sicuro su Novak Djokovic: "Non sono sorpreso, è sovrumano"

Tra i possibili outsider dell’edizione 2024 di Wimbledon, uno dei nomi che circola con più insistenza è quello di Alex De Minaur. L’australiano, complice un buon inizio di stagione, condito da due titoli, ha ottenuto il proprio best ranking, spingendosi fino alla settima posizione della classifica Atp.

Il successo di qualche settimana fa sull’erba di 's-Hertogenbosch ha ulteriormente aumentato la fiducia del 26enne. In vista del suo esordio allo slam britannico, in un’intervista rilasciata a Tennis365, De Minaur ha rivelato la sua opinione sulla situazione di Novak Djokovic e parlato di come affronta la sua relazione con Katie Boulter.

Le parole di Alex De Minuar

Il tennista australiano è sicuro che l’infortunio non condizionerà il torneo del 24 volte campione slam. "Non sono sorpreso, è sovrumano. Ha già fatto cose incredibili in passato e spero che torni e sia pronto per Wimbledon.

Sono abbastanza sicuro che tornerà a giocare al massimo livello e come se non avesse mai avuto un infortunio. Questo è ciò che ci aspettiamo da Novak e non dovremmo essere sorpresi da nulla di ciò che fa" ha spiegato De Minaur.

Sulla sua relazione con la tennista britannica Katie Boulter, il 26enne ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di tutto quello che sta ottenendo. Il modo in cui sta gestendo la pressione e le aspettative intorno a lei ora che ha raggiunto il successo è semplicemente incredibile.

Andare a difendere il suo titolo a Nottingham dovendo giocare cinque set domenica a causa della pioggia è stato davvero incredibile” ha dichiarato l'australiano. De Minaur ha infine aggiunto: "Spero che abbia avuto il tempo di prepararsi per Wimbledon e che possa disputare un grande torneo.

Sarebbe fantastico se entrambe potessimo giocare un ottimo tennis e sarebbe una bella storia se potessimo andare lontano. Accettiamo il fatto che si parlerà di noi se vinceremo dei turni e questo ci va bene. In fin dei conti, siamo entrambe persone piuttosto tranquille, ma abbiamo accettato che se vinciamo tornei nello stesso giorno, la stampa ne parlerà.

In generale, tutta questa pubblicità è stata positiva finora. È un bel problema da affrontare”.