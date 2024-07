Petchey stufo: "Si parla troppo dell'infortunio occorso a Novak Djokovic"

È la giornata ufficiale per l'inizio di Wimbledon e uno degli uomini più attesi è manco a dirlo Novak Djokovic. Il 25 volte campione Slam ha vinto sette volte questo torneo e un ulteriore successo potrebbe portarlo a raggiungere il rivale di sempre Roger Federer, togliendogli probabilmente uno degli ultimi record che al momento detiene.

Le condizioni del serbo sono però tutte da valutare, venti giorni fa circa il tennista ha subito un operazione al menisco e la sua presenza a Wimbledon è stata in bilico fino all'ultimo secondo. Per tanti non ce la poteva fare, soprattutto visto che Djokovic ha come obiettivo prioritario, oltre al torneo londinese, essere al meglio per i Giochi Olimpici di Parigi, evento che si terrà subito dopo.

Il tennista balcanico si era ritirato prima dei Quarti di finale contro Casper Ruud e subito dopo un infortunio che lo metteva per tanti fuori dai giochi. Djokovic ha ripercorso, per certi versi, le orme del tennista americano Taylor Fritz, tra l'altro reduce quest'anno dalla vittoria a Eastbourne.

Fritz subì un infortunio importante e subito dopo, pochi giorni dopo, riuscì a prendere parte al torneo londinese. Tra le altre cose Djokovic ha svelato di aver parlato anche con Fritz, oltre ad altri personaggi con infortuni importanti, prima di prendere la decisione di partecipare al torneo.

Attraverso il proprio account Twitter Mark Petchey ha parlato della differenza di trattamento dei media tra Fritz e Djokovic: nessuno parlava della grande prova di forza nel 2023 di Fritz e invece ora tutti innamorati di Novak Djokovic e della sua passione per il tennis.

Un tweet critico e che ha fatto davvero molto discutere, ecco le parole nello specifico di Petchey:

Fritz made Wimbledon in 2021 after RG with the same issues Novak had and we heard crickets.



It did show us one thing though, just how much @Taylor_Fritz97 unconditionally loves tennis (well done today btw)@DjokerNole makes it and everyone losing their mind.



The double… — Mark Petchey (@_markpetchey) June 29, 2024