Stojanovic fredda dopo il gesto di Novak Djokovic: "Ci sono cose che non dimentico"

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non saranno di certo ricordate da Novak Djokovic con grande piacere. Il fuoriclasse serbo uscì dalla manifestazione a cinque cerchi con 0 medaglie. In singolare il 24 volte campione Slam perse da Pablo Carreno Busta nella finalina per il bronzo.

A seguito di questa dolorosa sconfitta l’ex numero uno decise di ritirarsi anche dal doppio misto, dove insieme alla compagna Nina Stojanovic, avrebbe dovuto disputare l’ultima gara valevole per il terzo gradino del podio.

A distanza di tempo la sua connazionale è tornata a parlare di quell’episodio, da cui scaturirono anche diversi commenti poco carini nei suoi confronti: “Non voglio dire niente di brutto, ma non è una sensazione divertente quando leggi commenti cattivi del tipo che è stato a causa mia se lui era stanco per il singolare“, disse, dopo il ritiro di Nole La tennista serba ha rivelato di non aver mai più parlato con Djokovic dopo quell’avvenimento.

Le sue parole ai microfoni di Reketiranje podcast: “Non ho più parlato con Novak Djokovic di quella cosa, non ho avuto l’opportunità. L’ho visto due o tre volte, ma non ho avuto l’occasione o il tempo.

Penso che quella conversazione accadrà un giorno e spero che succeda”.

"Continua a interessarsi a me ma ci sono cose che non dimentico"

Stojanovic poi ribadisce che il rapporto con la leggenda balcanica ai tempi non sia mai stato teso, anzi: “Abbiamo legato bene in campo ed ero molto fiera di me stessa e di come stavo giocando il doppio, perché non è semplice.

Anche lui aveva i suoi problemi, io avevo le mie tensioni durante la partita. Abbiamo giocato contro campioni Slam come Siegmund e Kravitz, persone che sono molto brave in doppio”. Infine la chiosa finale: “Ci siamo sentiti dopo quel momento, ma non abbiamo mai parlato nello specifico delle Olimpiadi.

Continua a interessarsi a quello che mi succede e questo è molto bello, ma semplicemente ci sono cose che non dimentico“, ha concluso.