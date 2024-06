Rusedski ammette: "Sarei sorpreso se Novak Djokovic giocasse a Wimbledon"

Riuscirà Novak Djokovic a recuperare la miglior condizione al ginocchio destro per poter essere ai nastri di partenza di Wimbledon? È la domanda che si stanno ponendo in questi ultimi giorni tutti i fan del campione serbo, che è già approdato a Londra per svolgere varie sessioni di allenamento e testare il suo corpo dopo l'intervento chirurgico per superare l'infortunio al menisco.

Il 37enne è intervenuto da Londra e ha spiegato che prenderà una decisione definitiva prima del sorteggio del tabellone principale. Ci sono pareri molto discordanti tra gli addetti ai lavori e gli ex tennisti sulla scelta finale del 24 volte vincitore Slam.

Per il canadese Greg Rusedski è del tutto improbabile averlo tra i protagonisti sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club: "Sarei molto sorpreso se Nole giocasse a Wimbledon. È bello vederlo in campo ad allenarsi, ma sento che sia più un modo di vedere a che punto si trova e fare una buona preparazione finché non sarà al 100%" è il commento del 50enne di Montreal, che raggiunse nell'edizione del 1997 i quarti di finale a Londra.

I will be very surprised if Novak plays Wimbledon. Great to see him on the court practising ,but feel this is more of seeing where he is at and getting good preparation until he is 100% . — Greg Rusedski (@GregRusedski1) June 25, 2024